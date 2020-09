Tras Grito, Rivera reconoce esfuerzo de ciudadanos ante Covid

Your browser does not support the video tag.

Al concluir el acto protocolario de fiestas patrias, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, reconoció el esfuerzo de la ciudadanía ante la pandemia por el Covid-19, así como llamó a mantener las medidas sanitarias en casa.

“Aunque no ha habido verbena popular, hemos disfrutado estas fechas desde casa (…) los invito a seguir con las medidas contra el Covid-19 en el hogar, en el trabajo y en su día a día”, dijo en su mensaje a los poblanos.

Rivera Vivanco acompañó al gobernador Miguel Barbosa Huerta en el grito realizado en el Palacio Municipal, donde también estuvo el comandante de la 25 zona militar, Rodrigo Herrera Huízar; el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez.