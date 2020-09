OCDE espera mayor caída de economía mexicana; sería del 10.2%

Your browser does not support the video tag.

La OCDE prevé una caída del 10.2 por ciento de la economía de México en este 2020 y no del 7.5 por ciento como estimó en junio pasado; sería el tercer país con la contracción más significativa de los que integran esta organización.

El reporte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) señala que “la elevada deuda pública y los pasivos contingentes, o una base impositiva baja, limitan el uso ulterior de la política fiscal para respaldar el crecimiento y los ingresos de los grupos vulnerables en algunas economías de mercados emergentes de gran tamaño, como Brasil, India, México y Sudáfrica”.

En ese sentido, Sudáfrica y Argentina se encuentran en la cabeza de la lista, con contracciones de 11.5 y 11.2 por ciento, respectivamente, mientras que México y la India siguen, con el 10.2 por ciento, así como Reino Unido, con una caída estimada del 10.1 por ciento.

De acuerdo con su estimación, el Producto Interno Bruto (PIB) de México tendrá un crecimiento de 3 por ciento en el 2020.

Por su parte, el pronóstico del PIB mundial mostró una mejora, debido a que las economías de China, Estados Unidos y Europa tendrían una caída del 4.5 por ciento este año y no 6 por ciento como se estimaba en junio.

“Se proyecta que las disminuciones de la producción en 2020 serán aún más profundas de lo anticipado anteriormente en Argentina, India, México y Sudáfrica, lo que refleja la prolongada propagación del virus, altos niveles de pobreza e informalidad y medidas de confinamiento más estrictas durante un período más prolongado”, señaló el informe Perspectivas Económicas Interinas, del reporte The OECD Economic Outlook.

Asimismo, el informe señala que tras la caída del 4.5 por ciento en 2020, el PIB mundial repuntará 5 por ciento dentro de un año.

