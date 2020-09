Fallece por Covid-19 Miguel Acundo, diputado federal del PES por Puebla

Your browser does not support the video tag.

Miguel Acundo González, diputado del distrito 1 de Puebla por el Partido Encuentro Social (PES), falleció el martes por la noche a causa de Covid-19, por lo que su suplente José Francisco Esquitin Alonso tomará su lugar en San Lázaro.

La noticia fue confirmada, en redes sociales, por el grupo parlamentario del PES, mismo que lamentó el deceso y envió sus condolencias a la familiar del legislador.

De acuerdo con información, el diputado por Huauchinango fue diagnosticado con el virus el 15 de agosto; siete días después fue internado por complicaciones, pero murió.

Esquitin Alonso, cercano al senador Alejandro Armenta Mier, fue regidor de Gobernación de Huauchinango y militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Estará en el curul federal hasta el 1 de agosto de 2021, cuando concluirá el periodo para el que Acundo González fue designado.