Covid impide estudio para inhibir taxis pirata en Periférico, justifica SMT

Your browser does not support the video tag.

Aunque desde mayo pasado, la SMT realizaría un estudio para determinar las unidades que se necesitan en el Periférico, para inhibir el uso de taxis piratas, la dependencia no lo ha hecho con el argumento de que la pandemia del Covid-19 no lo ha permitido.

Así lo justificó, en entrevista previo a la ceremonia por el 210 aniversario del inicio de la Independencia de México, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría, quien señaló que aún no se puede medir de manera certera el número de usuarios de dicho servicio.

Dijo que esperarán hasta que existan condiciones de salud favorables para terminar el estudio y así conocer las unidades que se requieren para mitigar el uso de taxis piratas en esta zona, por lo que mientras se mantendrán los operativos.

“No ha podido concluirse; el estudio incluye medir el aforo y las condiciones que tenemos no son regulares para hacerlo, lo terminaremos una vez que la pandemia se haya levantado, el número de las unidades lo tendremos una vez que esté listo”, pronunció.

Pese a esto, presumió que se han detenido cerca de mil unidades piratas desde que inició la administración estatal, tanto de taxis como unidades de transporte público por diversas causas, al tiempo de recordar que el Congreso local reformó la Ley de Transporte para aumentar las multas e incorporar como delito y se castigue con pena corporal a quien conduzca un vehículo irregular y quien sea cómplice del mismo.

Van 275 unidades sancionadas por superar aforo

Por otra parte, Aréchiga Santamaría informó que 275 unidades del transporte público han sido sancionadas –con hasta 3 mil pesos-– por rebasar el aforo del 50 por ciento permitido como se estableció en el decreto emitido por el gobierno estatal.

El funcionario estatal reconoció que son las horas pico las que representan la mayor problemática para las supervisiones, por lo exhortó a los poblanos que detecten unidades que superen el aforo permitido que las denuncias para actuar.

- Anuncio -

Respecto al pase de revista de manera física, el secretario comentó que se retomará una vez que la emergencia sanitaria lo permita, aunque eso no quiere decir que no se hagan revisiones, pues se están haciendo en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).