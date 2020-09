Capturan a integrante de “Los Robin Hood”, dedicados a venta de droga

Your browser does not support the video tag.

En la zona de la 46 Poniente, agentes de la Policía Estatal detuvieron a Julio A., alias “El Púas”, presuntamente dedicado a la venta de droga y robo de autopartes, y quien sería un integrante de la banda denominada “Los Robin Hood”.

Al momento de su detención, se le encontró en posesión de 63 envoltorios de aparente cristal y una bolsa con 200 gramos de hierba seca con características de la marihuana, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

De acuerdo con el trabajo de inteligencia de los agentes, Julio A. presuntamente comercializa droga y las autopartes robadas en la zona de la 46 Poniente, en donde Alejandro C., alias “El Chupón”, controla a algunas bandas delictivas.