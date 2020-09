Policía Estatal captura a presunto vendedor de armas en Chautla

Your browser does not support the video tag.

En inmediaciones de la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, en Puebla capital, agentes de la Policía Estatal detuvieron a Luis Fernando N., cuando presuntamente se dirigía a concretar una venta de un arma de fuego.

El hombre de 25 años viajaba a bordo de una camioneta Ford Ranger; al marcarle el alto, los elementos revisaron sus pertenencias y le encontraron un arma de fuego calibre .22 con 13 cartuchos útiles y 21 envoltorios plásticos que contenían en su interior una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal.

Por lo anterior, los agentes informaron al sujeto que sería puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

Según reportes del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, el hoy detenido presuntamente utiliza plataformas digitales para contactar y ofrecer a sus posibles clientes diversas drogas y principalmente armas de fuego, además de que ofrece las entregas en colonias como Santa Catarina, Lomas de San Miguel y La Guadalupana, al sur de la ciudad.