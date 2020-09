Issstep mantendrá servicios de urgencias en días patrios

Your browser does not support the video tag.

El Issstep informó que los días 15 y 16 de septiembre brindará únicamente los servicios de urgencias y hospitalización las 24 horas, tanto en el Centro de Enfermedades Respiratorias, como en la torre de Especialidades 5 de Mayo.

Así lo dio a conocer el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep) a través de un comunicado de prensa.

Lo anterior, por considerarse días inhábiles debido a la conmemoración del Grito de Independencia.

El Issstep reanudará las actividades administrativas, consultas de especialidad programadas, laboratorio y rayos X, el jueves 17 de septiembre.

Es necesario mencionar que los servicios médicos, estudios de laboratorio y rayos X no prioritarios continuarán suspendidos hasta nuevo aviso.