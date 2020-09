Aumentan más de 100% delitos de servidores públicos y narcomenudeo en Puebla

Your browser does not support the video tag.

De enero a agosto de este año, los delitos cometidos por servidores públicos, el narcomenudeo y contra el medio ambiente aumentaron 162, 143 y 100 por ciento en el estado de Puebla en comparación con el mismo periodo de 2019.

Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) indicaron que hasta agosto de 2020 se iniciaron 725, carpetas de investigación por delitos de servidores públicos, otras 703 por narcomenudeo y 38 por trasgresiones contra el medio ambiente.

En este tenor, recientemente la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, destituyó a Beatriz Martínez Carreño como titular de Desarrollo Urbano, al ser acusada de actos de corrupción en la entrega de permisos de obra, en su lugar fue nombrada Graciela León Matamoros.

Mientras que en 2019, hasta el octavo mes se tuvo el registro de 276 denuncias contra servidores públicos, 289 por venta al menudeo de narcóticos y 19 por delitos por daño al medio ambiente.

La información de la fiscalía de Puebla indicó que por el contrario las investigaciones por fraude bajaron 42.5 por ciento, también disminuyeron en 27 por ciento los casos de extorsión y las denuncias por corrupción de menores bajaron 34.3 por ciento.

En 8 meses, más de 2 mil negocios robados

Asimismo, la FGE indicó que durante el periodo enero-agosto de este año, se iniciaron 16 mil 698 denuncias por robos, de las cuales 7 mil 144 a vehículos, 2 mil 166 contra negocios, mil 286 fueron en viviendas, mil 148 a transeúntes.

Además de 676 robos contra transportistas, 122 en el transporte público colectivo y 51 en transportes público individuales como taxis y servicios de plataformas online.

De acuerdo con los datos actualizados de la FGE, los robos en la entidad poblana disminuyeron en relación a los registrados de enero a agosto del año pasado, las reducciones más importantes se dieron en las carpetas de robos a transporte público tanto colectivo (-63 por ciento) como individual (-64 por ciento), seguido de los atracos a transportistas de carga (-58.4 por ciento).

Cabe mencionar que según la estadística de la fiscalía poblana, las carpetas por presuntos feminicidios disminuyeron 2 por ciento.