Hasta agosto, feminicidios en Puebla bajan 2% y violencia sexual sube 6%: FGE

Las carpetas de investigación por feminicidio disminuyeron 2.5 por ciento en el acumulado de enero a agosto en relación al mismo lapso del año pasado, mientras que los registros de violencia sexual y familiar tuvieron un incremento del 6.3 y del 1.2 por ciento, respectivamente.

La fiscalía poblana detalló que hasta agosto de este año registró 39 presuntos feminicidios, de los cuales el 28 por ciento ocurrió con arma de fuego, el 18 por ciento con arma blanca y el 54 por ciento con otro elemento. Hasta agosto pero de 2019 la cifra de investigaciones por este delito fue de 40 casos.

Lo anterior de acuerdo con datos actualizados hasta el octavo mes de 2020 de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

En el tema de delitos sexuales la entidad poblana pasó de mil 528 a mil 625, es decir una diferencia de 97 hechos entre ambos periodos.

Respecto a la violencia sexual, en la entidad poblana se registraron 481 denuncias por abusos, 162 por acoso, 42 por hostigamiento, 282 por violación simple y 205 por violación equiparada.

Por violencia familiar, Puebla acumuló 6 mil 254 denuncias en el acumulado de ocho meses, mientras que para el periodo enero-agosto de 2019 la cifra fue de 6 mil 175 casos.

Homicidios y secuestros a la baja

Los datos de la FGE también indicaron que en el territorio poblano, los homicidios con dolo bajaron 19 por ciento, con 618 carpetas contra las 764 registradas hasta el octavo mes del año pasado.

Mientras que los homicidios culposos registraron una reducción del 39 por ciento, con 235 hechos contra los 385 hasta agosto de 2019.

Según la fiscalía de Puebla, las lesiones dolosas y culposas disminuyeron 0.9 y 24 por ciento, asimismo se señaló que los secuestros bajaron 72 por ciento.

En Puebla se iniciaron 2 mil 791 carpetas por lesiones dolosas y 473 culposas, además de 17 secuestros.

Cabe mencionar que de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) en los primeros siete meses del año –enero a julio—, se registraron 70 presuntos feminicidios en Puebla, cifra que representó un incremento del 35 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2019.