Agentes del bienestar deberán abstenerse del proselitismo político

Los agentes del bienestar deberán abstenerse de realizar proselitismo político, falsificar información, acosar a compañeros o personas con las que tenga que desempeñar sus funciones, e incumplimiento del envío de informes de actividades.

Lo anterior se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 9 de septiembre de 2020, en el que se avisó de la publicación en la normateca de la Secretaría de Bienestar, del manual de operación de los agentes de bienestar microrregional.

En dicho manual se manifestó que los agentes del bienestar deberán tener presencia en las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales y localidades donde se estén ejerciendo recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Asimismo se señaló que no deberán obtener ventajas personales u aceptar compensaciones que puedan comprometer su labor, también deberá actuar sin conceder privilegios, además de garantizar el acceso a la información gubernamental.

Estos trabajadores tienen el objetivo de llevar a cabo la verificación y seguimiento de las obras y acciones realizadas por los gobiernos locales, con la finalidad de procurar la operación eficaz, eficiente y focalizada de los recursos del FAIS, en sus dos vertientes: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fismdf).

Cabe mencionar que la Secretaría de Bienestar es la dependencia coordinadora del FAIS, que es uno de los ocho fondos que conforman el Ramo 33.