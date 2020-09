Your browser does not support the video tag.

Llegamos a la fecha en que el Presidente López Obrados envía el Paquete Económico 2021 a la Cámara de Diputados, en él, podemos conocer el origen, la aplicación concreta de recursos públicos y los lineamientos de política económica que el gobierno federal planea asignar a las líneas de trabajo de su proyecto de gobierno contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo.

El paquete económico lo integran los siguientes documentos: Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), documentos que plasman la forma en que el gobierno se allegará de recursos y también en qué serán repartidos; parte de los cuales, son enviados a los estados de la República.

Los ingresos presupuestarios proyectados para 2021 son de 5 billones 539 mil millones de pesos, 3 por ciento menor en términos reales respecto de lo aprobado para 2020; proyecta un gasto público total de 6 billones 295 mil millones de pesos, 0.3 por ciento menor al de este año.

La incertidumbre nuevamente se presenta, derivado de que las crisis que deja la pandemia del Covid-19 deben ser atendidas por los gobiernos de los tres niveles, lo obliga la emergencia extendida en todos los estados de la República, para ello se requiere de recursos, y el PEF-2021 presenta reducciones sustanciales.

A Puebla en el rubro Asignación del Gasto con base en su destino geográfico le fue asignado para el próximo año 89 mil 864,6 mdp, cuando este año se le otorgó 94 mil 691.4 mdp de gasto programable. El PEF-2021 refiere de manera general, que se continuarán con los trabajos de reconstrucción de instituciones médicas afectadas por el sismo del 2017 enlistando entre otros estados de la República a Puebla y no habla de una obra federal específica para la entidad.

¿Cómo podrá generarse las condiciones de recuperación económica, si también los Estados de la República y los municipios tienen reducidas sus fuentes de financiamiento?

Los/as expertos han documentado debidamente que la pandemia tiene efectos en el empleo y como consecuencia en el ingreso de las mexicanas y mexicanos, y muchos/as ahora tienen salarios menores; uno de los factores fundamentales de urgente atención pasa por reconocer que en el país se han perdido 1.1 millones de empleos formales tan solo en el primer semestre del año que corre (datos de la STPS-2020). El estado de Puebla acumula una pérdida de empleos de 42 mil 236 durante los primeros siete meses del actual año (IMSS 12/08/2020) y sus participaciones federales se han reducido.

Corresponderá ahora a la Cámara de Diputados/as analizar y modificar en -su caso- estos documentos, primero, el que corresponde a la propuesta de ingresos, para aprobarla y enviarla al Senado, quien deberá devolverla previa aprobación antes del 31 de octubre, de manera que puedan definir y aprobar el que será el Presupuesto para el próximo año (PEF2021) -facultad exclusiva de Cámara de Diputados- y lo más importante deberán con ello generar certezas.

La planeación económica se inscribe en un proceso de decisiones políticas, el PEF 2021 lo demuestra, sólo los proyectos del Presidente López Obrador considerados como prioritarios cuentan con recursos a la alza; comparativamente a ello, rescato como ejemplo una reducción en un rubro del Sector Salud que es muy importante para las mujeres -las más afectadas en todos los rubros- a Salud Materna, Sexual y Reproductiva le fue asignado sólo 2 mil 044.9 mdp cuando en este año 2020 su asignación es de 17 mil 054.3 mdp ¿Cómo podrá cumplirse tan sólo con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) que está en marcha? Porque no se nos olvide que México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en nuestro país el 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años (Inmujeres, 2020).

- Anuncio -

Sin duda muy poca certidumbre y estabilidad se vislumbra en el Paquete Económico 2021 enviado por el Presidente López Obrador a la Cámara de Diputados y eso que falta abundar en muchos más rubros. El Paquete Económico debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

@rgolmedo

Palabra de Mujer Atlixco

@rgolmedo

rociogarciaolmedo.blogspot.com