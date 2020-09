Néstor Camarillo, el PRI y el relevo generacional

Your browser does not support the video tag.

*Morena es ave de paso, nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana, dijo

En cumplimiento a las leyes electorales, el PRI extendió el mandato de la dirigencia estatal a cargo de Néstor Camarillo Medina y de Isabel Merlo Talavera, Presidente y Secretaria General respectivamente, hasta la culminación del proceso electoral de 2021. Ambos fueron designados el mes de julio por la dirigencia nacional.

Por lo anterior, vale la pena señalar los puntos de vista expresados en diversas actividades partidistas y entrevistas con medios de comunicación:

-En 2021 el PRI tendrá triunfos relevantes. La votación es mi calificación, dependerá de ello mi permanencia o mi re­tirada como Presidente del parti­do.

-El PRI tiene actualmente 78 Presidencias Municipales y tras la adhesión de Jo­nathan Collantes suman 5 dipu­tados locales. El PRI es la primera fuerza opositora en el Congreso del Estado, desbancamos a Ac­ción Nacional.

-Hoy en día el tricolor es la tercera fuerza política estatal, pero hay posi­bilidades para atraer el voto y ga­nar Puebla Capital dentro de nueve meses. En la mente de los poblanos de la ciudad están los anteriores buenos gobiernos priístas.

-El tricolor tiene liderazgos fuertes que pueden ocupar la candidatura a la alcaldía poblana.

-Morena es un adversario fuerte, pero así como llegó, se irá. Es un ave de paso que nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana.

-Un gran número de Presidentes Municipales del PRI que hoy gobiernan repe­tirán en las boletas electorales.

-Su oferta electoral tendrá que pasar an­tes por la aduana de las coalicio­nes que el PRI logre afianzar. Se realizan pláticas preparatorias con institutos políticos como Acción Nacional y la Revolución Democrática.

-El PRI es un partido con experiencia y dignidad. No vamos a permitir que otros partidos nos quieran ningunear o nos quieran ver menos, no somos ni seremos satélites de nadie.

-La selección de candidatos no será por cuotas o grupos. Estarán quienes ganen elecciones.

-El grito del relevo generacional es perdimos las elecciones, pero ganamos libertad. La renuncia de siete militantes de un padrón de 600 mil no representa heridas abiertas en el partido.

-Cuando el PRI beneficia a los intereses personales, es el mejor partido, pero cuando beneficia a las juventudes, a las nuevas generaciones, a la experiencia, dicen que el PRI les ha fallado.

-El relevo generacional se lleva a cabo, un ejemplo es el nombramiento de Lorenzo Rivera Nava como dirigente del Movimiento Territorial (MT) en el Estado de Puebla.

-Este relevo no se trata de edad, sino de un cambio de chip, una nueva actitud, con la que se reconoce la experiencia como a la juventud.

-Hoy el PRI requiere de todos, hombres y mujeres de experiencia, quienes han dado vida al partido; hombres y mujeres que quieren ganar. Los necesitamos a todos, aquí hay espacio para hacer política.

-Habrá espacio a quienes decidan sumarse, aun­que no cuenten con militancia, como algunos empresarios que se han acercado.

-No hay puertas cerradas o represalias contra a los priístas acusados de traición y ofrezco vuelta a la página. No busco venganza ni haré señalamientos a nadie por lo ocurrido en el pasado.

Reactivar la economía, prioridad

-Ante la incertidumbre y debilitamiento de la economía familiar que ha dejado la pandemia del coronavirus, el PRI propone 4 acciones para reactivar y mejorar la economía de las familias mexicanas.

-Las acciones son un ingreso de emergencia para los mexicanos que se quedaron sin empleo hasta que se recupere la economía; subsidio total a los pagos de Infonavit; las empresas que no despidan trabajadores podrán diferir sus pagos de ISR a meses sin intereses; entrega de bonos de rescate a todas las pequeñas y medianas empresas que se vean obligadas a cerrar.

-Hago nuevamente un llamado a la unidad y cohesión de los priistas, sectores, organizaciones y organismos especializados.

-El PRI es una fuente inagotable de liderazgos. Los perfiles interesados en un cargo el año entrante podrán emprender trabajo en redes sociales, ya que por la pandemia no se pueden hacer aglomeraciones.

Los anteriores, son las opiniones y proyectos del dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo.

Marcos Rodríguez, presidente del INE local

En sesión virtual del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Marcos Rodríguez del Castillo rindió protesta como Consejero Presidente del Consejo Local en Puebla para el Proceso Electoral 2020-2021.

Desde las instalaciones centrales del Instituto, el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello, tomó protesta a los delegados del INE en el país, quienes asumen la presidencia de los Consejos Locales en sus estados.

Como presidente del Consejo Local en Puebla, Rodríguez del Castillo tendrá, entre otras funciones, las de convocar y conducir las sesiones del Consejo así como recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciudadanos mexicanos o las agrupaciones a las que pertenezcan, para participar como observadores durante el proceso electoral.

En fin, dice la copla española:

El día que yo nací

decía mi pobre abuela:

Este chico tendrá suerte;

vivirá hasta que se muera.

raultorress@hotmail.com