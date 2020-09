Fármaco para la artritis ayuda a recuperación del Covid-19

Your browser does not support the video tag.

La farmacéutica Eli Lilly and Co dijo que su medicamento contra la artritis reumatoide, baricitinib, ayuda a reducir el tiempo de recuperación en pacientes de Covid-19, en combinación con el antiviral remdesivir, de la firma Gilead Sciences Inc.

Lo anterior de acuerdo con un ensayo clínico realizado en unos mil pacientes hospitalizados, el cual arrojó que el uso del de ambos medicamentos mostraba mayor eficacia, en comparación del remdesivir en solitario.

El baricitinib podría contribuir a suprimir una reacción inmunológica en los contagiados, que es potencialmente letal y es denominada “tormenta de citoquinas”; dicha reacción hace que el sistema ataque los pulmones en vez de defenderlos.

Tras el ensayo, la farmacéutica adelantó que solicitará una autorización para el uso “de emergencia” del medicamento, con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Es de mencionar que el remdisivir ya obtuvo dicha autorización el pasado mayo, luego de que se comprobara que el antiviral ayuda a la recuperación del nuevo coronavirus.

Fuente: Reuters

