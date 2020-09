Diputado antorchista entrega Telebachillerato Comunitario en Tulcingo

Your browser does not support the video tag.

Pobladores inauguraron las instalaciones del Telebachillerato Comunitario número 51 de la localidad de Guadalupe Victoria, de Tulcingo de Valle, obra gestionada por el diputado antorchista Nibardo Hernández Sánchez.

La carencias en dicha comunidad para con los servicios básicos como es agua potable, drenaje, centro de salud y viviendas es muy notoria, por eso, el diputado antochista Nibardo Hernández Sánchez, hizo la entrega de dicha obra que consta de tres aulas, una dirección, sanitarios, una explanada, y una cisterna, cuyos beneficiarios serán los jóvenes.

Maestros, alumnos, padres de familia y el pueblo de esta comunidad quedaron agradecidos por dicha gestión, pues aseguran que la obra traerá muchos beneficios para sus hijos, de la misma manera los jóvenes mostraron su agradecimiento por la entrega.

Dicha inauguración fue acompañada con un evento cultural en la que los alumnos de este plantel deleitaron con bailes de los estados de Sinaloa y Nuevo León y la poesía “El mal del siglo” del autor Nicolás Guillén.