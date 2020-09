Cuestiona INE dinero de RSP

Your browser does not support the video tag.

El Instituto Nacional Electoral (INE), que preside Lorenzo Cordova, rechazó el registro de Redes Sociales Progresistas (RSP) como partido político para las elecciones del año 2021.

El asunto está ahora en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), instancia en la que, la Asociación que encabeza formalmente Fernando González (yerno de Elba Esther Gordillo) presentó un recurso de revisión.

El Tepjf tiene la última palabra.

Los Consejeros del INE, por su parte, remitirán su informe justificado y resolución, además de pruebas que avalan su decisión mayoritaria. Entre éstas se encuentran denuncias en algunos Estados de la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) -toda vez que está prohibida la participación corporativa-, así como recursos económicos no identificados, por más del 20 por ciento del total (el máximo permitido es 5 por ciento).

Solo la semana pasada la connotada periodista Lourdes Mendoza en su tuit (@lumendoz) escribió:

“El @INEMexico está notificando que remitió a la @FGRMexico las carpetas por el tema de posibles nexos del suspiro de partido de @ElbaEsther_G #RSP con personas presuntamente involucradas con el crimen organizado para que la fiscalía decida si investiga o no.”

Y, anexó los oficios de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del propio INE, refiriéndose a hechos ocurridos en Tabasco.

Otro lugar donde hay un foco rojo en el intento de constituir un partido político familiar y corporativo por parte de la Maestra, está en Puebla.

Aquí, el líder formal de RSP (@RSPPuebla) es Ramón Fernández (@RamonFdezS), sin embargo, quien opera realmente es Christian Macip (@chrismacip).

La participación del SNTE en el intento de formación del partido en el Estado y la falta de transparencia y registro adecuado de recursos empleados en la operación, también fue observados por el INE.

Punto.

He escrito.

Fiscalía “chicanea” detenidos

Lo que no sé es:

1.- Si se trata de una negligencia, que sería muy grave.

2.- O se trata de un acto intencional, que sería más grave.

3.- O, si ooootra vez, como siempre, como ya es costumbre, el personal a su mando, le ve la cara al Fiscal General del Estado Gilberto Higuera Bernal.

Resulta que la perito en sicología Martha Angélica Santabárbara Osorio, siempre está enferma ¡¡¡Pobre!!! Dios quiera se recupere pronto.

Pero lo que doña Martha Angélica debe hacer, es cumplir con su responsabilidad. O sea, que haga su chamba. Así de simple y llano, como dirían los abogados.

Y que cumpla, a menos que la instrucción que tenga sea, la de no presentarse a pesar de violentar la ley y sus consecuencias en multas y recargos.

Bueno, el caso es que en el proceso 431/2016 la sicóloga en cuestión ha evadido las audiencias en dos ocasiones: febrero y marzo de 2020.

Esperemos que a la audiencia de (hoy) este 14 de septiembre a las 11 horas, no salga con que: “Me duele la cabeza”, y no se presente.

Si no va, porque es un tema de “moche”, pues ahí no me meto.

Pero, si es orden del Fiscal, pues esto ya no lo resuelven ni Barbosa, ni Obama.

C.c.p.- Tribunal Superior de Justicia, este sí, con la “H” de Honorable.

Punto.

He dicho y he escrito.

Fer Jara a Sedesol

En este repaso de las candidaturas que para 2021, ocuparán diputadas y diputados locales, vale reparar en la última evaluación.

La presidencia municipal de Puebla está perdida para Morena y sus aliados. Sin embargo, tienen que participar.

Del Congreso del Estado, quien marcha como líder del proyecto, es Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Es, el más avanzado en la candidatura para suceder a Claudia Rivera Vivanco.

Para la alcaldía está descartado el diputado Luis Fernando Jara Vargas. Pero, no está descartado para ser el sucesor de Rodrigo Abdala Dartigues en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social.

Claro, hay que esperar hasta septiembre de 2021, es decir dentro de un año.

Por su parte, Tecamachalco, Ciudad Serdán y Acatzingo, son derrotas seguras para MORENA. Lo más recomendable para las o los candidatos de Morena, es que se queden con todo el dinero que puedan. Más vale.

Tehuacán, merece una columna aparte.

Punto

No se diga más.

Ni Obama

Se llama Alejandro. Es el encargado del “lavado de dinero” de los jefazos del H. (Horrible) Ayuntamiento. Trabaja con (no “para”) un banco que lleva la “X” en medio. Por el crucifijo que siempre trae al cuello, se nota su catolicismo. Así es que si Dios lo protege, no lo castigará, ni Obama.

El Verdugo

“El Cártel Inmobiliario”, es decir, constructores que a cambio de “moches” violaron todas las leyes en la materia, está en espera de la o el nuevo titular, porque la actual Graciela León Matamoros, no reúne el perfil de arquitecta o ingeniera para ocupar el cargo. Está demostrado que los académicos no sirven para la administración pública. El Verdugo dice: La Universidad no te enseña a robar… bueno, hay sus excepciones.

