Sujeto va a prisión por agredir a su madre en Puebla capital

Imputado por los delitos de violencia familiar y lesiones dolosas, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró que la autoridad judicial dictara vinculación a proceso contra José Osmar N. de 22 años, además de que le dictaron prisión preventiva.

Fue el 25 de agosto de 2020 en la colonia Bosques de San Sebastián, de Puebla capital, cuando el hijo de la víctima llegó a su domicilio y comenzó agredirla verbalmente, amenazando con golpearla si no se iba de la vivienda.

José Osmar N. tomó un palo con el que agredió a la afectada en la oreja y brazo izquierdo, motivo por el que fue detenido por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla.

Con datos de prueba presentados por la Fiscalía de Puebla, el Juez de Control determinó vincular a proceso al imputado y establecer como medida cautelar prisión preventiva oficiosa en su contra.