Calderón y Zavala reclaman a INE por no registrar su partido

Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala Gómez del Campo acudieron al Instituto Nacional Electoral (INE) a entregar un documento contra la negativa de registro a su partido político, México Libre; acusaron a la autoridad de hacer señalamientos falsos sobre el financiamiento que recibieron y se dijeron perseguidos desde la Presidencia.

Acompañados por algunos simpatizantes, quienes portaban banderas y caminas son la leyenda de México Libre, la pareja de expanistas organizó un pequeño mitin a las afueras del INE, donde sostuvieron que la razón los asiste y que su partido político debe quedar registrado para contender rumbo a las elecciones de 2021.

Gómez del Campo, quien se ostentan como presidenta de México Libre, aseveró que “cumplimos todos los requisitos de ley los cumplimos y estamos aquí porque sabemos luchar hasta el final; porque tenemos la razón y nos asiste el derecho”.

Por su parte, el expresidente, quien hizo su primera aparición pública en el años, destacó que la impugnación tiene una “muy sencilla: nos deben dar el registro porque tenemos la razón y el derecho, y porque la decisión del Consejo General no estuvo fundada ni motiva debidamente”.

“Vamos a seguir luchando, sabemos que hay una campaña de hostigamiento y persecución política desde la Presidencia de la República, una Presidencia que invade la facultad de otros poderes, que opina indebidamente sobre competencia de otros poderes”, agregó.