Tras críticas, Congreso repondrá proceso para elegir a consejeros de la CDH

Tras críticas, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local repondrá el proceso para la selección de los cinco integrantes del Consejo Consultivo de la CDH, luego de que tuvo errores, pues la convocatoria se emitió a destiempo.

Lo anterior, durante la sesión extraordinaria virtual del Legislativo poblano, en donde se enlistó en el orden del día, los cinco perfiles que habían sido elegidos previamente en comisión para este órgano.

La propuesta de reposición del proceso fue presentada por la diputada de Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, lo cual causó más de una hora de discusión entre los diputados afines al gobierno estatal y los contrarios.

Rodríguez Sandoval manifestó que todos los servidores públicos “deben escuchar” a los ciudadanos, así como a las diferentes organizaciones que se pronunciaron sobre este tema, además de que se comprobó que uno de los perfiles no cumple con los requisitos para este consejo.

En su turno, la diputada priista, Roció García Olmedo, indicó que una de las irregularidades que hubo en el proceso fue desde la convocatoria, ya que, de acuerdo con la ley, tenía que haberse emitido el 13 de agosto, sin embargo, lo hicieron hasta el 24.

Manifestó que era necesario emitir un nuevo procedimiento, toda vez que en el primero nunca se cumplió con la paridad de género en la selección de los cinco integrantes aprobados la semana pasada.

En medio de la discusión, el diputado petista, José Juan Espinosa Torres, acusó al presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, de querer filtrar a burócratas en el grupo de los cinco perfiles que serían votados este viernes.

No cumplía con principio de paridad

Por su parte, la diputada del PAN, Mónica Rodríguez de la Vecchia, indicó que también tenía una propuesta para que se repusiera el proceso, ya que no se hizo correctamente ni se cumplía con el principio de paridad.

Explicó que la propuesta actual es que debe haber tres hombres y dos mujeres, sin embargo, de acuerdo con lo que marca la Ley de Derechos Humanos deben ser tres mujeres y dos hombres, por lo que de aprobarse se estaría violentando un mandato establecido en la Constitución local.

Otro de los puntos que generó reproches fue que se haya elegido entre los integrantes a Jesús Muñoz Castellanos, quien está señalado de haber incurrido agresiones en la vía pública, en contra de una ciudadana, hechos de los cuales existe constancia.

Y es que el pasado 4 de septiembre, cuando se hizo el proceso de selección, se eligió también a Elis Aurora Huerta Hernández, Ericka Limón Mendoza, Christian Antonio Alejandro Reyes Hidalgo, y Jorge Reyes Negrete, quienes tenían que haber sido ratificados este viernes.

Tras esto, la propuesta de Rodríguez Sandoval fue aprobada por la mayoría de los diputados presentes, por lo que en los siguientes días se volverá a emitir la convocatoria para el proceso de selección de los cinco integrantes del consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos.

Es necesario precisar que el pasado jueves, a través de un comunicado de prensa, varias organizaciones como Amnistía Internacional de Puebla, Puebla Vigila, Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, Red de Mujeres Articuladas La Morada y Redefine Puebla aseguraron que para elegir a los cinco integrantes se hizo en medio de contradicciones y errores en el proceso.