Aprueban a 5 integrantes de Consejo Consultivo de CDH; acusan irregularidades

Your browser does not support the video tag.

A pesar de que se señalaron irregularidades en el proceso, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Puebla aprobó por mayoría a los cinco integrantes del Consejo Consultivo de la CDH; dos funcionarios.

Durante la sesión de este viernes, se aprobó a Jorge Reyes Negrete, Christian Antonio Alejandro Reyes Hidalgo, Jesús Muñoz Castellanos, Elis Aurora Huerta Hernández, y Erika Limón Mendoza, aunque los dos primeros son funcionarios públicos.

Lo anterior fue avalado por cuatro votos a favor, uno en contra -de la diputada del PRI, Rocío García Olmedo-, y dos abstenciones -de Carlos Alberto Morales Álvarez (Movimiento Ciudadano) y Estefanía Rodríguez Sandoval (Morena)-, que si en el Pleno se aprueban, estarán en el Consejo Consultivo de la CDH hasta el 2022.

No obstante, diputados locales dejaron a un lado a perfiles como Claudia Barbosa Rodríguez, exmagistrada del TEEP, Brahim Zamora Salazar, vocero del Odesyr, y Socorro Quezada Tiempo, exdiputada del PRD, a quien la Red Plural de Mujeres, de la cual es integrante, respaldó, junto con otras organizaciones.

El proceso fue irregular, acusan

Al respecto, García Olmedo se inconformó con la manera en que se llevó el proceso, al argumentar que hubo irregularidades, pues aseguró que la convocatoria para renovar el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla tuvo que haber sido publicada el 31 de julio, pero se hizo hasta el 24 de agosto.

La diputada priista señaló que con los integrantes elegidos, que aún tienen que ser aprobados por el Pleno del Congreso local, no se cumple el principio de paridad de género, pues eso marca que deben ser tres mujeres y dos hombres los integrantes.

Además, García Olmedo precisó que la ley establece que “cuando menos” tres de los integrantes no deberán desempeñar cargo o comisión como servidores públicos, pues trascendió que dos de ellos, Reyes Negrete y Reyes Hidalgo, se desempeñan como funcionarios.

La verdad es que si le resulto tan incómodo a Biestro que operó tan burdamente en contra de mi participación, me da gusto. Algo estoy haciendo bien como simple ciudadano.

No soy tan relevante, sus enemigos son los que le doran la píldora hoy y le hacen creer que no se nota. — Brahim Z. (@elinterno16) September 4, 2020

3 son funcionarios: vocero de Odesyr

- Anuncio -

Sin embargo, Zamora Salazar sostuvo que tres de ellos son funcionarios, a través de su cuenta de Twitter, aunque no especificó quienes.

“Evidentemente solicitaré las cédulas de votación. Hay 3 servidorxs públicas en la lista: debieron haberse tomado la molestia de leer la ley. Borrar esta condición de la lista, no lo omite”, indicó el abogado y vocero del Odesyr.

Zamora Salazar acusó bloqueo por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, al sostener que su participación dentro del Consejo Consultivo de la CDH les pareció a los diputados morenistas “incomoda”.