SSC detiene a presunto operador de “El Pelón” en Puebla capital

La SSC del municipio de Puebla, detuvo a Bayron “N”, de 24 años de edad, identificado como probable operador de Abraham Filiberto “N.”, alias “El Pelón”, dedicado a la distribución y venta de droga, homicidios y abandono de cadáveres sobre la vía pública.

A través de un boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías municipales de la Región Sur, Zona Ocho, implementaron un recorrido de vigilancia sobre bulevar Carmelitas, durante el cual encontraron a un hombre, a la altura de la colonia San Isidro Castillotla, con diversas lesiones en el cuerpo.

Por ello, solicitaron la presencia de paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al individuo.

Por su parte, los elementos hallaron entre las pertenencias del hombre un arma de fuego tipo escuadra con incrustaciones de oro, así como envoltorios de hierba verde con características a la marihuana y dosis de posible heroína.

Luego de una investigación se dio con la identidad del sujeto, de nombre Bayron, quien formaría parte de un grupo organizado para delinquir, liderado por Abraham Filiberto “N.”, alias “El Pelón”.

Tras esto, el hombre fue detenido por su probable participación en hechos con apariencia de delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia.