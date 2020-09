Se entrega presunto implicado en desaparición de los 43 de Ayotzinapa

Your browser does not support the video tag.

Este viernes, Carlos “G”, extitular de la Policía Federal Ministerial, se entregó de manera voluntaria en la Ciudad de México a las autoridades de la FGR por su probable participación en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa; desde marzo había una orden de aprehensión en su contra.

Así lo dio a conocer Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa ante familiares de las víctimas como parte del informe mensual y en seguimiento de la investigación.

En la novena sesión con el presidente de la República, realizada en el salón Tesorería de Palacio Nacional, madres y padres de los normalistas y sus representantes solicitaron al titular del ejecutivo federal que el próximo 26 de septiembre, día en que se cumplen 6 años de la desaparición de los estudiantes, dé un mensaje sobre los avances de los trabajos de dicha comisión; petición que el presidente aceptó.

El detenido es señalado por su probable participación en los hechos de tortura y desaparición forzada contra algunos de los detenidos por el caso.

En la reunión participaron de manera virtual el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar Lelo de Larrea.

De manera presencial asistieron el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo; el secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Alpízar Salazar; y del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), Francisco Cox Vial.