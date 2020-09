Joven tiene muerte cerebral tras tomar alcohol adulterado

Your browser does not support the video tag.

Luego de que dos jóvenes consumieran alcohol adulterado de una botella de tequila Rancho Escondido que compraron en San Salvador El Seco, uno de ellos murió, de 26 años, mientras que su novia, de 22, tiene muerte cerebral por intoxicación, y su estado de salud es delicado.

José Antonio Martínez García, el secretario de Salud (SS), informó que el pronóstico de ella “es muy malo a corto plazo”, a pesar de estar internada en el Hospital General del Sur.

Además, refirió que fue el pasado 9 de septiembre que ingresó al nosocomio, donde fue diagnosticada con muerte cerebral por intoxicación por metanol.

Y es que el pasado domingo, Marlen, de 22 años, tuvo que ser trasladada de un hospital de San Salvador El Seco al Hospital General del Sur, luego de que durante el sábado 5 de septiembre, junto con su novio, consumieran tequila Rancho Escondido, que contenía alcohol adulterado.

Poco después, ambos presentaron malestares, como dolor abdominal y mareos, lo que preocupó a sus familiares y quienes decidieron llevarlos a un nosocomio de dicho municipio.

No obstante, Samuel, de 26 años, perdió la vida tras ser internado, mientras que el estado de salud de Marlen comenzó a deteriorarse, pues sufrió convulsiones y hasta un paro cardiaco, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital General del Sur, donde se infirmó que tiene muerte cerebral.

Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha conducido las investigaciones de todos los casos por muerte al consumir alcohol adulterado, lo que se indaga como homicidio.

Se debe mencionar que el jueves, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, precisó que ya se tenía identificado el lugar de donde provenía la botella que ingirieron los jóvenes en San Salvador El Seco.

Es necesario precisar que hasta junio, se habían reportado 76 muertos a causa de la ingesta de alcohol adulterado en varios municipios de Puebla, y un total de 104 intoxicados.

Sin embargo, para el siguiente mes, en julio, se reportaron al menos cinco personas intoxicadas tras ingerir alcohol adulterado en un velorio, además de que después trascendió que hubo más casos en otros municipios.

Por lo anterior, Barbosa Huerta solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) dar un informe sobre el número de casos y detenidos.