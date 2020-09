Irreales, cifras de acoso en BUAP; no fuimos llamadas al foro: colectivas

Your browser does not support the video tag.

La BUAP realizó un foro sobre el acoso sexual que existe en la universidad sin permitir la participación de las jóvenes que denunciaron dichos actos, mientras que la universidad presumió acciones en contra del hostigamiento que “no reflejan la realidad” de las alumnas.

En entrevista a este medio, integrantes de la Red Articulada de Mujeres Universitarias de Comunicación y Minervas en Resistencia señalaron que el 6 y el 7 de septiembre se registraron en calidad de alumnas para participar en el Foro sobre Acoso y Hostigamiento Sexual, celebrado el día 9.

Comentaron que no recibieron notificación pese a que, en correo, les indicaron que así sucedería, independientemente de si alcanzaban o no sitio, pues estaba limitado a 100 personas, toda vez que criticaron que la universidad no invitara a ninguno de los colectivos directamente, cuando fue del esfuerzo de las estudiantes como se dio a conocer el clima de acoso sexual y misoginia que existe en la máxima casa de estudios poblana.

Y es que, en el evento digital, solo participaron directivos de la institución, como la Secretaria General, Guadalupe Grajales y Porras; la abogada general, Rosa Isela Ávalos Méndez; la directora de Igualdad de Género, María del Carmen García Aguilar, así como el director de Acompañamiento Universitario, Juan Carlos Pinacho Cruz.

Dicha situación generó molestia entre las universitarias por no haber una representación “real” en un tema que las involucra directamente, toda vez que Ávalos Méndez ha sido constantemente señalada de no acelerar las investigaciones contra docentes acosadores.

“Es importante que hubieran tenido consideración para todas las que estamos articuladas en las facultades, que somos quienes estamos reclamando. Realmente no veo a alguien que esté dispuesto a trabajar con nosotras”, subrayó una integrante de Minervas.

Cifras sobre acoso no reflejan la realidad

La Red Articulada subrayó que, si bien en dicho foro, la BUAP presumió que, en cinco años, 34 académicos han sido despedidos por acoso y hostigamiento, mientras que 167 jóvenes han sido víctimas, las cifras no reflejan “la realidad” universitaria, toda vez que dichos los números presentados solo son un “discurso institucional”.

Aseveró que si las acciones fueran contundentes, la institución habría atendido las quejas de acoso que han sido expuestas en todas las facultades, algunas de las cuales “no procedieron” y cuya investigación se detiene en los procesos burocráticos.

- Anuncio -

“Lo máximo que se hizo fue destituir a dos maestros, y eso en la Facultad de Comunicación, porque estuvimos ahí (insistiendo). En realidad, los maestros señalados en las otras facultades de acoso siguen impartiendo clases”, comentó.

Agregó que, incluso, la BUAP no ha dado seguimiento a las peticiones de su pliego petitorio, que consisten en colaborar directamente con la Dirección Institucional de Igualdad de Género (Diige) para sancionar y prevenir el acoso.

Por su parte, Minervas en Resistencia mencionó que no ha habido un “combate real” contra dichas prácticas, pues cada día se dan a conocer más casos en preparatorias y facultades, algunos de los cuales, se han mantenido impunes durante años.

“No voy a decir que no haya un cambio, porque seguramente las mujeres que salieron de la universidad vivieron una situación más difícil, pero estas cifras no reflejan la realidad de lo que se viven todos los días”, recalcó.