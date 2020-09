Captura Policía Estatal a dos presuntos narcomenudistas de “El Yuca”

Your browser does not support the video tag.

Mario H., alias “El Borrego” y Leonardo S., alias “El Cholo” o “El Leo”, fueron detenidos por agentes de la Policía Estatal en posesión de casi 70 dosis de diversas sustancias con apariencia de droga, en inmediaciones de la colonia Granjas de San Isidro.

Al momento de la captura, en Puebla capital, estaban en posesión de 46 envoltorios con hierba verde con las características de la marihuana, 18 con una pasta similar a la heroína y cinco más con polvo blanco que en apariencia es cocaína. Asimismo, les fue asegurado un cuchillo.

De acuerdo con labores del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los hoy detenidos presuntamente están relacionados al cobro de piso y venta de droga en diferentes puntos al sur de la capital y trabajarían para un hombre identificado como “El Yuca”.