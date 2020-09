Aprehenden a presunta distribuidora de droga en Tehuacán

Your browser does not support the video tag.

En inmediaciones de la colonia La Paz, del municipio de Tehuacán, agentes de la Policía Estatal detuvieron a Rosa S., de 33 años, mientras viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet Blazer, en posesión de presunta droga.

Los uniformados, tras marcarle el alto, realizaron una revisión a sus pertenencias en la que encontraron 84 envoltorios con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal.

Gracias a la información recabada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se tiene conocimiento que Rosa S. presuntamente es la encargada de la distribución de droga entre los vendedores al servicio de “El Flamas”, quien presuntamente es uno de los líderes de la banda identificada como Cártel de San Diego Chalma.