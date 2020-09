Abren concurso de trajes típicos para migrantes poblanos en EU

Your browser does not support the video tag.

El gobierno estatal abrió la convocatoria para el “Primer Concurso Virtual Internacional de Trajes Típicos de China Poblana y Charros Mexicanos USA 2020”, dirigido a migrantes poblanos que residen en ese país; el premio será un viaje cultural al estado para las próximas festividades del 5 de Mayo.

Así lo informó David Méndez Márquez, secretario de Gobernación (Segob), en la conferencia de prensa del gobernador Miguel Barbosa Huerta, donde explicó que se busca reafirmar la identidad mexicana y celebrar el mes patrio con apego a las medidas de prevención contra el Covid-19.

El concurso estará abierto hasta el próximo 16 de septiembre y quienes quieran participar deberán publicar videos de 30 segundos portando sus trajes típicos en la página oficial de Facebook del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM).

Los cuatro videos más votados ganarán un viaje cultural al estado para las próximas festividades de la Batalla del 5 de Mayo.

Respecto a las personas privadas de la libertad con Covid-19, Méndez Márquez informó que a partir de este viernes y durante el fin de semana se llevarán a cabo los operativos para reincorporar a los que ya sanaron a sus centros de reinserción social. Añadió que se presta atención médica en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa) a dos internos más diagnosticados con coronavirus recientemente.