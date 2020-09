Lo vinculan a proceso por violencia familiar y robo en Zacatlán

Your browser does not support the video tag.

Con perspectiva de género y en seguimiento a la investigación, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró que la autoridad judicial determinara vincular a proceso a Rodrigo N. por los delitos de violencia familiar y robo en Zacatlán.

El agente del Ministerio Público (MP) tomó conocimiento que el 3 de diciembre de 2015, el imputado llegó en estado de ebriedad al domicilio que habitaba su ex pareja sentimental y sus hijos.

Presuntamente al interior del lugar, Rodrigo N., tomó un rifle que era utilizado para cuidar el rancho en el que ambos trabajaban, para amenazar a la víctima, sin lograr lesionarla.

Al remitir la carpeta de investigación a la Unidad Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género, se establecieron medidas de protección a favor de la agraviada, además se le brindó apoyo integral; al tiempo de que se desarrollaron actos de investigación con la intervención de expertos en victimología y antropología para obtener datos probatorios de la comisión de los ilícitos.

Derivado de lo anterior, el 16 de agosto de 2020, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) dieron cumplimiento a la orden de aprehensión contra el acusado.

En seguimiento al caso, el 22 de agosto la Fiscalía de Puebla presentó datos de prueba para acreditar la responsabilidad de Rodrigo N., logrando obtener de la autoridad judicial, su vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta el cierre de la investigación.