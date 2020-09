El “cochinero” de San Andrés

Your browser does not support the video tag.

Donde también traen un “cochinero”, es en San Andrés Cholula.

Es, en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable, cuyo titular aun es Moises Coyotl Cuaya.

Bueno bueno, no digamos que un “cochinero”, digamos que una omisión técnica, jurídica y administrativa.

Y es que el gobierno de Karina Pérez Popoca, emitió una Licencia de Uso de Suelo del Expediente 84090, conforme al Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula publicado el 4 de octubre de 2018.

Sin embargo, este “… no se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, por lo anterior y de acuerdo a lo estipulado por el artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla para esta Secretaría (la de Medio Ambiente estatal de Bety Manrique) es nula”.

No es por molestar, pero es importante saber:

1.- Si el Expediente 84090 es real y no “fake news”.

2.- Si en verdad no han inscrito el Programa de Desarrollo Urbano Sustentable en el Instituto Registral y Catastral.

Y bueno, si es una falla técnica, pues que la corrijan. Digo.

Una cosa es la guerra política contra el anterior alcalde Leoncio Paisano y otra es el orden institucional.

Ahí le encargo doña Kari.

Punto.

He dicho y he sugerido.

Se le cayó la diputación

Carolina Morales García, es regidora en el Ayuntamiento de Puebla.

Tiene toda una trayectoria en el Partido Acción Nacional.

Estaba muy cerca de una candidatura a diputada local en esta capital, pero fuentes panistas me informan que: Se le cayó.

Algunas voces dicen que por su presunta cercanía política con la corriente del ex alcalde Eduardo Rivera Pérez.

Otras voces dicen que no levantó en las encuestas y que su nombre “jala a Lalo”, pero para abajo.

El caso es que su trayectoria política puede verse trunca.

Punto.

He dicho y he escrito.

Ni Obama

Ya vimos que los 2 Senadores y los 14 diputados federales poblanos del bloque de Morena, sirven para maldita la cosa. Mi gobernador Luis Miguel Barbosa tiene que luchar solito contra el gobierno federal para conseguir más recursos económicos, pero ya vimos que no le hacen caso. A Puebla le bajaron el presupuesto federal para el 2021 y no nos ayuda, ni Obama.

El Verdugo

Tremendo escándalo se armó en redes sociales, cuando se ventiló una fotografía de una persona bajando paquetes de cerveza de una camioneta oficial del DIF. Ya se supo que es de un municipio y todo quedó en golpeteo mediático. Para mí que hay algo más grave que el traslado de las cheves. El Verdugo dice: El cargador ¡¡¡No lleva cubreboca!!! (ja ja ja y re ja ja ja).

