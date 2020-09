Conflicto por agua de presas federales y Banca de Desarrollo será auditada

Your browser does not support the video tag.

Llegó a su fin la corporocracia // Auditoría a la banca del Estado

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que a raíz del generoso crédito (con recursos públicos) que el gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó a El Financiero (periódico ahora conocido como El Financiado), el presidente López Obrador decidió destapar la cloaca: auditará a la ban-ca de desarrollo (propiedad del Estado) para conocer a detalle a quién y con cuánto apoyó, no sólo en tiempos del novio de Tania sino en las seis administraciones neoliberales.

No le llevará mucho tiempo realizarla ni conocer a los beneficiarios, porque donde toque saldrá pus, en el entendido de que los neoliberales pusieron la banca de desarrollo al servicio de la corporocracia que gobernó México esos 36 años. Así, constatará que, a lo largo de ese periodo, las grandes empresas y sus propietarios son prácticamente los de siempre; es decir, los mismos de las privatizaciones, del rescate bancario (Fobaproa), del subsidio cambiario (Ficorca), del asalto a las reservas internacionales, de la jugosa devolución de impuestos, de las permanentes condonaciones fiscales, de las operaciones de derivados y mucho más.

Desde luego que el caso de El Financiado y su propietario, el oscuro empresario Manuel Arroyo, no es el único que encontrará. Tampoco que sólo Nacional Financiera (Nafin) fue por demás generosa con los amigos del régimen, porque a la auditoría deberá sumar al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), en cuya panza permanecen créditos vencidos con cargo al erario.

El doble conflicto de Chihuahua

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó ver, en una reunión con sus colaboradores, el enojo y desprecio que siente por el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Cuando alguien mencionó el nombre del Mandatario panista, la reacción fue automática: “Ese es un vulgar traidor y mentiroso”, dijo el Presidente. La razón de la molestia presidencial tiene que ver con el conflicto por el agua de las presas federales ubicadas en territorio chihuahuense, que ha escalado en las últimas horas y con la percepción que tienen en Palacio Nacional de que Corral “está azuzando a los campesinos” del Distrito de Riego 05 en Camargo y Delicias, que el martes pasado burlaron y expulsaron a la Guardia Nacional y tomaron el control de la presa La Boquilla, expulsando también al personal de la Comisión Nacional del Agua.

La animadversión no es nueva y data de hace varios años. El Presidente acusa que Corral coqueteaba con la izquierda, pero siempre terminó traicionándola por sus filias panistas. En el Gobierno federal ahora se quejan de que el Mandatario chihuahuense no ha correspondido al apoyo por la captura y solicitud de extradición del exgobernador César Duarte, su antecesor acusado de corrupción.

Hoy esa mala relación política se mezcla con un conflicto que está tomando proporciones preocupantes ante la actitud desafiante de los campesinos que acusan al Gobierno de López Obrador y a Conagua de estarles quitando el agua de las presas El Granero y Las Vírgenes, y de querer vaciar también el agua de La Boquilla para cumplir con un pago de un adeudo del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos que data de 1944. El Gobierno federal ha respondido con el envío de la Guardia Nacional a las instalaciones de La Boquilla.

Cientos de campesinos se apoderaron de los cuartos de control de la presa para cerrar las compuertas y evitar el trasvase de agua, expulsando y humillando a los elementos del cuerpo de seguridad federal que, para evitar una confrontación se retiraron. Pero al irse, según la versión de testigos, la Guardia Nacional abrió fuego contra un matrimonio de productores que también se retiraba de La Boquilla, muriendo la mujer y dejando gravemente herido al hombre.

López Obrador acusó en la conferencia mañanera que “hay intereses políticos y electorales” en el conflicto y acusó que hay corrupción en el manejo del agua, hablando de un “huachicoleo del agua” que se está investigando.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. De buenas. Rosario Piedra Ibarra saldrá del problema que tiene por la toma de instalaciones en el centro de la capital del país. No sólo porque la bancada de Morena en la Cámara de Diputados brindó su apoyo a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino porque la mano del senador Ricardo Monreal se apareció, para arreglar la situación. Resultado de la mediación de Monreal con las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y los grupos feministas que tienen tomado el edificio, el conflicto está por solucionarse. Con su buen oficio reunió de urgencia a los involucrados. Fiel a su estilo, busca la solución a través del diálogo; la mejor vía para alcanzar acuerdos. Destrabar conflictos es parte de su amplio abanico de experiencias. A unas horas de que se anunciara su participación como interlocutor, el tema está resuelto.

2. Montoneros. Dirigentes de organizaciones agrícolas, así como políticos del PAN, PRI, e incluso de Morena, fueron identificados como instigadores en la toma de presas en Chihuahua, informó el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja. “Identificamos al alcalde de San Francisco de Conchos, del PRI, José Ramírez Carrasco; al líder de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), Salvador Alcantar; al edil de Rosales, José Francisco Ramírez Licón, de Morena. A dos exgobernadores, José Reyes Baeza y a Fernando Baeza Terrazas; al diputado federal Mario Mata, al edil Adolfo Trillo de la Cruz. Gustavo Madero, del PAN, ha sido uno de los convocantes más asiduos a la agitación”, señaló. El poder de convocatoria del agua jamás fue tan grande, ¿por qué será?

3. Se hace tarde. Pese a retrasos en la meta de contar con 2 mil 700 sucursales del Banco de Bienestar en 2 años, la Sedena entregaría un total de 600 para octubre próximo, informó Diana Álvarez, directora de esta institución. Destacó que, pese a la pandemia, el avance es extraordinario. “Yo, con las personas que he platicado sobre las sucursales, prácticamente todo el mundo percibe que, pues, es imposible lograr estas metas de las que habla el Presidente. Pero ya la Sedena está en una quinta etapa de construcción y en ésa ellos me estarían entregando alrededor de 600 sucursales. Si pensamos, 600 sucursales son la mitad de la meta del primer año”. Si las imaginamos, pueden ser muchísimas, pero de lo que se trata es de que existan ya. O se les va a ir el sexenio en puros planes.

