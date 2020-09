Hombre y mujer van a prisión por presunta venta de droga en Puebla

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró obtener la vinculación a proceso de David N. y Nathali N., imputados por delitos contra la salud con fines de comercio de marihuana, metanfetamina y heroína, así como por portación ilegal de arma de fuego.

El 2 de septiembre de 2020 en inmediaciones de la colonia San Ramón 3a Sección de la ciudad de Puebla, los imputados fueron detectados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación a bordo de una camioneta Cadillac Escalade con placas de circulación del Distrito Federal, presuntamente comercializando narcóticos.

Las personas detenidas, tenían dos mariconeras con diversas bolsas y/o envoltorios de hierba verde de características de marihuana, droga identificada como metanfetamina, sustancia similar a la heroína y pastillas de medicamento controlado. También ocultaban un arma de fuego calibre 45 en la camioneta.

David N. y Nathali N. quedaron a disposición del agente del Ministerio Público (MP) de la FGE.

En audiencia ante el Juez de Control, la Institución aportó datos probatorios para acreditar la responsabilidad de las dos personas en la comisión de los hechos ilícitos, obteniendo su vinculación a proceso con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.