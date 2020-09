Asesinan a periodista Julio Valdivia en Veracruz; van 7 en 2020

Your browser does not support the video tag.

El periodista Julio Valdivia Rodríguez, quien laboraba como reportero de nota roja del diario El Mundo de Córdoba, fue hallado sin vida en el centro del estado de Veracruz con signos de violencia; habría recibido amenazas previas y no contaba con protección.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue hallado sobre la vía del tren a la altura del municipio de Tezonapa con signos de decapitación; cerca también se encontró la motocicleta que conducía.

La periodista veracruzana Violeta Santiago difundió que Valdivia Rodríguez, de 44 años, estaba amenazado, pero la Comisión Estatal para La Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) “dice que no tenía reporte”.

“En Veracruz, con Duarte fueron asesinados 17 periodistas; con Yunes, 5; con Cuitláhuac van 3”, reportó.

Con el caso de Valdivia Rodríguez, suman siete casos de periodistas asesinados en lo que va de 2020.

El anterior registrado por Ángulo 7 fue el de Jorge Miguel Armenta Ávalos, director del rotativo el Tiempo y Medios Obson, en Sonora, asesinado a balazos.