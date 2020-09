Alcaldesa antorchista de Cañada da inicio a adoquinado de calle

Your browser does not support the video tag.

María de Lourdes Carrera Carrera, alcaldesa de Cañada Morelos, en compañía de regidores y Guadalupe Arcos, inspector de San Miguel Cuesta Chica, dieron el banderazo de inicio del adoquinado de la calle principal de la comunidad.

La alcaldesa antorchista informó que el adoquinado incluirá guarniciones y muro de contención para evitar derrumbes en algunas zonas.

La inversión que se está realizando es con recursos del Comité de planeación de Desarrollo Municipal (Coplademun) pues, dijo, que el gobierno del estado aplicó un recorte presupuestal del 40 por ciento de los recursos que tiene asignados el municipio, de acuerdo con el presupuesto de egresos del estado de Puebla, lo que dificulta atender las peticiones de las 22 comunidades y de más de 20 mil habitantes.

La munícipe afirmó que seguirá respondiendo a las demandas de la población; “quisiéramos avanzar más, pero el gobierno nos deja solos y eso no está bien; tanto en obras públicas como en servicios de salud, nos ha dejado solos, nosotros tratamos de resolver aunque son insuficientes los recursos que tenemos, pero nunca dejaremos sola a la gente, esa es mi postura y gestionaremos en el gobierno estatal hasta que nos dé una respuesta positiva y se resuelvan las demandas de Cañada Morelos”, concluyó la alcaldesa.