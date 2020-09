Al menos nueve secretarías federales tendrían menos recursos en 2021

Your browser does not support the video tag.

Para 2021, el gobierno Federal propuso un gasto de 6 billones 257 mil millones de pesos, asimismo se prevé que al menos nueve de sus secretarías tengan una reducción en sus recursos, la mayor caída se espera para Trabajo y Previsión Social (STPS) con -17.5 por ciento.

La STPS tendría 23.7 mil millones de pesos para el próximo año, en tanto que para el ejercicio fiscal de 2020 se le aprobaron 28.8 mil millones de pesos.

Otras de las dependencias para las que se considera una reducción de recursos serían Hacienda (-14.4 por ciento), Oficina de la Presidencia (-12.3 por ciento), Relaciones Exteriores (-6.9 por ciento), Función Pública (-5 por ciento), Energía (3 por ciento), Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (-2.2 por ciento) y Gobernación (-1.5 por ciento).

En cambio, la Secretaría de Turismo tendría el aumento más relevante del próximo ejercicio fiscal con un 666 por ciento, pues se pretende destinar a ella 38.6 mil millones de pesos, mientras que para este año se le asignaron 5 mil millones de pesos.

Secretaría de Turismo con más aumento

Después de la Secretaría de Turismo, otras secretarías con los mayores incrementos planteados serían Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con 16.6 mil millones de pesos, es decir un 51.9 por ciento más que en 2020.

Asimismo, la Federación pretende 112.5 mil millones de pesos para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que respecto al ejercicio fiscal de 2020 tendría un incremento del 44 por ciento, pues en ese año se le asignaron 94 mil millones de pesos.

Con incrementos del 44 por ciento estarían Agricultura y Desarrollo Rural, Economía Entidades no Sectorizadas y Educación Pública,

Los incrementos también se pretenden en Comunicaciones y Transportes (3 por ciento Salud (12,8 por ciento), Marina (5.7 por ciento), Medio Ambiente y Recursos Naturales (3.6), Bienestar (4.6 por ciento), Seguridad y Protección Ciudadana (5.4 por ciento), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (3.5 por ciento) y Cultura (3.4 por ciento).

Con incrementos marginales se estima estarían la Comisión Reguladora de Energía (0.18 por ciento) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (0.01 por ciento)