Habrá relevo en la Dirección General de Juegos y Sorteos

Luis Calvo, director de Juegos y Sorteos, presentó su renuncia, que se hará efectiva a partir del 16 de septiembre, por motivos personales, informó la Secretaría de Gobernación (Segob) federal; su lugar será ocupado por Alma Itzel De Lira Castillo.

A través de un comunicado de prensa, se informó que la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, designó a De Lira Castillo, quien asumirá el cargo a partir de esa fecha, por lo que dejará la dirección general de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación que venía desempeñando.

Licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana y maestra por la Universidad Nacional Autónoma de México, De Lira Castillo impartió las materias de Delitos en Particular II y Práctica Forense de Derecho Penal en la Universidad Salesiana México.

Cuenta con una amplia experiencia en la Administración Pública Federal. En la Procuraduría General de la República (PGR) ocupó varios cargos, entre ellos, fiscal en la Unidad Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

También fue directora y subdirectora de área en la Unidad de Consignaciones y Seguimiento Procesal, así como subdirectora de área en la Coordinación General de Investigación en la misma PGR.

Por otra parte, en el Poder Judicial de la Federación estuvo adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los cargos de meritoria, oficial judicial, oficial administrativo base, actuaria judicial y secretaria proyectista de Tribunal; y actuaria judicial en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito.