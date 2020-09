Descartan aumento de ventas en diciembre por obras en Centro Histórico

Your browser does not support the video tag.

Comerciantes del Centro Histórico no podrán mejorar sus ventas -que por el Covid-19 se han visto afectadas- durante los festejos de noviembre y diciembre por el exceso de ambulantes en dicha zona y las obras de remodelación que no han sido transparentadas.

En entrevista a Ángulo 7, José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico (CCHH) indicó que con la reanudación de actividades, en agosto, estimaban recuperar ganancias en los meses restantes del año y las festividades.

Sin embargo, descartó que así suceda por los trabajos de remodelación, que reducirán la afluencia en el Centro Histórico, afectando a los locatarios que quedaron sin ingresos tras cinco meses sin actividad económica por el virus.

Aseveró que actualmente han recuperado sus ventas en un 30 por ciento, cantidad que “no alcanza para el 100 por ciento de los gastos de cada comercio”, por lo que consideró que en los próximos meses no habrá una alza significativa.

Y es que señaló que la remodelación del Centro Histórico afectara directamente al comercio establecido, por lo que han exigido al ayuntamiento mostrar el proyecto ejecutivo, toda vez que no han sido incluidos en las mesas de trabajo.

Ayala Vázquez reiteró que no están en contra del mejoramiento del corazón de la ciudad, sino que buscan saber si existe un proyecto sólido para no ser afectados, pues dudó que los trabajos concluyan en seis meses, como aseguró la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

Cabe destacar que el pasado 3 de septiembre, Cámaras de comercio solicitaron, mediante oficio, información sobre el proyecto a la Plataforma Nacional de Transparencia, entre críticas hacia la Comuna por falta de planeación y opacidad.