Antorchistas entregan 15 viviendas a familias en Xayacatlán de Bravo

El ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, encabezado por Luis Santana Morales, entregó 15 viviendas a familias vulnerables del municipio, las cuales fueron construidas con recursos gestionados con trámites de Rogelio Hernández Carvajal, líder de Antorcha en la región.

En el evento de entrega, con las medidas de sanidad correspondiente, el diputado Manuel Hernández Sánchez manifestó su agradecimiento a Hernández Carvajal por responder rápido a los trámites y requisitos para que este proyecto pudiera realizarse y al presidente municipal, porque a través del ayuntamiento “se logró bajar dicho recurso”.

Afirmó que Antorcha “hace realidad el sueño de la gente más necesitada y olvidada de la Mixteca Baja Poblana, y lo viene haciendo desde hace más de 46 años de existencia. Una muestra más de que Antorcha no lucra y en cambio trabaja de manera transparente y coordinada con los ayuntamientos”.

Por su parte, Hernández Carvajal exigió que se retiren “los cargos y la persecución política en contra de nuestros compañeros líderes antorchistas y que deje de calumniar al Antorchismo Nacional”.

“Hacemos un llamado a todas la organizaciones y grupos de cualquier índole, partidos políticos, al público en general, a que formemos un frente común nacional, rumbo a las elecciones electorales del 2021, para no votar por Morena”, agregó.