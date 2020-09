VW termina relación con agencia de CDMX que colgó foto nazi

Your browser does not support the video tag.

Ante la acusación de que una agencia en Coyoacán de Volkswagen de México colgó una foto donde aparecen esvásticas de la bandera nazi, la armadora informó que terminó la relación comercial y de negocios con la distribuidora.

El 5 de septiembre, en Twitter, la usuaria @AdinaChel indicó que era una “vergüenza” que la agencia colgara dichas imágenes con un símbolo que representa una apología del peor crimen de la humanidad.

“Quien es antisemita es homofóbico y racista”, lanzó la internauta que también pidió a la automotriz fijar una posición.

Este lunes, Volkswagen se dijo a favor del respeto y libertad de las personas, así como se manifestó en contra de cualquier tipo de expresiones que inciten al odio, como las de la agencia en la Ciudad de México.

“Estas fotografías son completamente ajenas a la imagen corporativa de Volkswagen. Como consecuencia a estos actos”, enfatizó a la vez que agregó que terminó su relación con la distribuidora.