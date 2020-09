TSJ da razón a BUAP: Mendivil deberá pagar 180 mdp por venta de Lobos

Your browser does not support the video tag.

La BUAP deberá recibir el pago de 180 millones de pesos por la venta del equipo de futbol Lobos, pues el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió a favor de la universidad que el dinero recibido por el traspaso de la jauría fue insuficiente.

La sentencia del TSJ de Puebla señaló que el pago de 180 millones de pesos, que debió cubrir Garden Teas de México, de Mario Mendívil, lo tendrá que mediar la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya que no confirmó que la BUAP recibiera información de la operación y de todas formas autorizó que los Bravos de Juárez, de Ciudad Juárez, adquirieran la franquicia.

Los 90 millones de pesos que en su momento cubrió Garden Teas, de Mario Mendívil, son insuficientes, por lo que deberán abonar la cantidad mencionada para hacer válida la operación; asimismo, la sentencia descartó que los 120 millones que se pagaron para mantener al equipo en Primera División sea parte del pago de 180 millones.

“La disidencia consistente en que el a que confundió el pago BUAP de 180 millones de pesos, con la aportación de 120 millones de pesos es infundada, puesto que de la lectura integra de la relación en escrutinio, se desprende que en la relatoria no existe ninguna confusión respecto a alguno de esos conceptos” se lee en la sentencia, de acuerdo con ESPN.

Por ello, corresponderá a la FMF comprobar que se cubra el pago a la BUAP y así la venta del equipo de Lobos se libre de toda ilegalidad.

