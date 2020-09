La expedición ilegal de Registros de Validación Oficial de Estudios

Your browser does not support the video tag.

Dudas sobre el cuestionado proceso para la adquisición de uniformes escolare

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que ¿Por qué si el gobierno del estado ya sabía que en este ciclo escolar 2020-2021 no habría clases presenciales, al menos en los primeros 4 meses, como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19, no suspendió como sucedió en Colima y Quintana Roo la adquisición de uniformes escolares?

¿Por qué si no había ninguna prisa o urgencia para la adquisición de uniformes escolares, dada la emergencia sanitaria, la Secretaría de Administración o la Secretaría de Educación Pública optaron por procedimientos de invitación restringida y no por una licitación pública nacional?

¿Por qué en los concursos por invitación restringida, la Secretaría de Administración no se apoyó en la Cámara Textil, la Asociación de Empresarios Textiles de Puebla y Tlaxcala o en la Cámara Nacional de la Industria del Vestido?

¿Por qué en vez de invitar a empresas dedicadas a la confección o especializadas en la elaboración de uniformes, la Secretaría de Administración convocó a hilanderos, es decir a industriales que fabrican hilos y que no tienen experiencia en la confección de ropa, como Impulsora Mexicana Textil SA de CV —cuya marca comercial es Hilos Torzal— a la que se le contrató la elaboración de 513 mil 643 faldas y 525 mil 588 pantalones?

¿Por qué si en otros años y gobiernos los uniformes escolares se licitaban o adjudicaban en paquete, es decir el conjunto de suéter, blusa o camisa, falda o pantalón, hoy se optó por hacer un procedimiento para faldas y pantalones y otro para suéteres de acrilán y playeras tipo Polo?

Las primeras 14 denuncias contra Ignacio Alvízar por el escándalo de las Revoes

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que a quien le empieza a llegar al agua al cuello es a Ignacio Alvízar Linares, quien fue el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el gobierno de José Antonio Gali Fayad, pues el Poder Ejecutivo ha presentado las primeras 14 demandas por la expedición ilegal de Registros de Validación Oficial de Estudios (Revoes) de nivel de educación superior.

Y por lo menos, hay otros 38 procesos pendientes de Revoes que van a ser retirados de instituciones privadas de educación superior, luego de que se demostró que la calidad de la enseñanza que ofrecen dichas universidades no corresponde a la autorización que le fue entregada durante la gestión de Alvízar Linares.

Eso sin contar que los escándalos de corrupción que actualmente tienen a la cárcel a Oscar Chapa Palomeque, quien era oficial mayor de la SEP y fue procesado por entregar en asignación directa 257 millones de pesos contratos de compra de uniformes escolares, podrían estar empezando a salpicar a Alvízar Linares, quien aspira a convertirse en el funcionario del gobierno de Gali con más problemas

Desde que arrancó la actual administración estatal, se puso particular interés en investigar lo que se ha llamado una “Estafa maestra doméstica”.

Es decir, algo similar a la Estafa Maestra que operó Rosario Robles Berlanga desde la Sedesol y la Sedatu, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, consistente en entregar –unos 7 mil 500 millones de pesos– en contratos a universidades y organismos públicos descentralizados, para que éstos a su vez contrataran servicios e insumos con empresas fantasmas, las cuales acababan regresando el dinero en efectivo a los funcionarios que habían autorizado esos gastos, previo el pago de comisiones entre los involucrados.

En las entrañas del PAN

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que a Marko Cortés, líder nacional del PAN, se le ocurrió que para fortalecer el voto blanquiazul en las próximas elecciones del 2021, los exgobernadores tendrían que postularse como candidatos uninominales por sus distritos federales.

El dirigente aún cree que los exmandatarios son figuras de prestigio para el partido, pero eso no le importa. Está convencido de su idea.

Y a mediados de la semana pasada, Marko Cortés se reunió con el exgobernador Antonio Gali para saber si aceptó definitivamente su oferta.

El exmandatario lo que quiere es sumarse a la campaña pero desde fuera a cambio de obtener una diputación plurinominal por Puebla.

Ahí radica toda la maraña de conflictos al interior del PAN. En cuanto se resuelva la diputación pluri o uni para Gali, entonces sus operadores Genoveva Huerta, líder local; y Oswaldo Jiménez, su sobrino y coordinador de diputados locales panista, dejarán de exacerbar los ánimos al interior del partido.

Remesas, la tablita de salvación

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que México y Brasil son los dos países del mundo que más fuga de capitales registraron durante el segundo trimestre de este año.

Según datos del Banco de México, se trata de más de 8,700 millones de dólares que salieron del mercado de dinero.

Ya en el primer trimestre del 2020 se había notado cierto nerviosismo, al registrarse una salida de más de 5,500 millones de billetes verdes.

Lo anterior, es una muestra clara de la falta de confianza del capital nacional al futuro económico del país en el corto y mediano plazos.

Dudas enormes en torno a la política en la materia que ha ensayado y ensayará el actual gobierno federal durante este sexenio.

¿Es AMLO el Gran Elector?

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que tal como lo anunció anoche el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova, este lunes 7 de septiembre iniciará el proceso electoral 2020-2021 y será el más complejo en la historia de México.

Organizar la elección que en los hechos calificará los dos primeros años del gobierno de López Obrador y definirá el resto del sexenio, será un reto enorme por la cantidad de acciones a realizar, el alto número de votantes y porque ya se vio que Andrés Manuel cuando no gana, arrebata y que pide la aplicación de la ley a secas para sus opositores pero que en el caso de sus familiares y amigos no dice ni Pío.

Entre otras particularidades, las elecciones de 2021 se inscriben en medio de una pandemia que tiene al país sumido en una crisis sanitaria, económica y de inseguridad.

Otra alerta se encendió el viernes pasado en el Consejo General del INE donde se observó la mano del presidente López Obrador en las decisiones electorales.

Los 11 consejeros discutieron si avalaban o no el registro de siete agrupaciones. Al final sólo un partido aliado de la 4T como el PES recuperó su condición, con todo y que se corroboró que en la conformación de asambleas hubo participación de ministros de culto religioso, violando con ello la laicidad del Estado.

