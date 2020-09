Facebook bajó cuentas de empresa ligada a sobornos de Lozoya: AMLO

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Facebook removió cuentas y páginas financiadas por la empresa SLC Strategies, cuyos servicios Emilio Lozoya Austin habría pagado con sobornos de Odebrecht durante la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto en 2012.

Tras una investigación, la red social estadounidense hizo un informe y removió 55 cuentas de Facebook, 42 páginas web y 36 cuentas de Instagram financiadas por dicha compañía, algunas de las cuales difundieron “noticias falsas” contra Morena, el partido del mandatario.

Así lo dieron a conocer este lunes, durante la conferencia de prensa diaria, López Obrador y Jesús Ramírez Cuevas, jefe de Comunicación de la Presidencia, quienes expusieron que se espera que Twitter haga algo similar.

De acuerdo con Ramírez Cuevas, dicha empresa operaba desde Estados Unidos “y se enfocaba principalmente en Venezuela, en México y en Bolivia, y encontraron contenidos que estaban dirigidos contra, digamos, el gobierno venezolano, el gobierno de Bolivia y contra Morena”.

“En el caso de México todavía no se ha identificado o Facebook no ha identificado quiénes eran los clientes de la empresa, salvo la denuncia que hay de Lozoya que participó la empresa con fondos de sobornos para la campaña presidencial de Peña Nieto”, acotó el funcionario.

Representantes de redes acudirán a la mañanera

Ante este decisión de la empresa, el presidente manifestó que la celebra porque “ayuda mucho por lo del anonimato y sobre todo por el tráfico de mentiras pagadas en redes por grupos políticos, grupos de intereses creados a través de robots, de páginas falsas, cubriéndose con el anonimato, vendiendo publicidad de ese tipo”.

También señaló que ya se está viendo el asunto de la respuesta a la invitación que hizo a directivos de Facebook y Twitter para que acudan a su conferencia de prensa matutina a explicar qué hacen contra las cuentas que difunden información falsa por intereses políticos.

Al respecto, Ramírez Cuevas comentó que “ambos ya aceptaron venir. Entonces, estamos viendo las fechas porque con la pandemia también ellos tienen reglas, por ejemplo, de no participar en eventos públicos por una situación de reglas internas”.