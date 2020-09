En UNAM diseñan método para detectar Covid-19 a través de la saliva

Your browser does not support the video tag.

Un grupo de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) diseñó un método para identificar el SARS-CoV-2 (Covid-19) a través de la saliva, esto con la intención de disminuir el riesgo para el personal de salud y acelerar los diagnósticos del padecimiento.

Susana López Charretón, investigadora del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología (IBt), explicó que esta prueba funciona con dos mililitros de saliva y ya se ha aplicado a pacientes del estado de Morelos.

Otra de las ventajas de este método es el costo, pues es 50 por ciento más económico que la recolección de pruebas PCR, las cuales se hacen con hisopos en nariz y garganta, aseguró en un boletín la Máxima Casa de Estudios.

La investigadora aseguró que esta prueba puede ayudar a ahorrar insumos y el procesamiento puede ser más rápido, aclaró que “esto no tiene nada qué ver con la prueba diagnóstica, que sigue siendo el RT-qPCR, la prueba de oro para la detección del virus”.

Precisó que un método similar, diseñado por la Universidad de Yale, fue aprobado ya por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) para su uso en Estados Unidos, y Japón también ha comenzado a realizarlos de manera masiva.

Pruebas más seguras para personal médico

Este test, destacó la académica, es una opción más segura para el personal de salud, ya que la saliva es “autodepositada” por el paciente en un pequeño tubo, proceso que ahorrará los hisopos especiales que se usan hasta ahora para recolectar las muestras del coronavirus SARS-CoV-2 en la garganta o la nariz.

“Con este procedimiento, estos trabajadores están más seguros y protegidos contra una posible infección del coronavirus”, remarcó.

El método más usado para el PCR (reacción en cadena de la polimerasa) requiere una muestra nasofaríngea tomada por el personal médico, lo que conlleva riesgo de tos o estornudo del paciente y la consiguiente exposición potencial al virus para los trabajadores sanitarios.

López Charretón subrayó que es necesario muestrear poblaciones grandes para la reapertura de empresas y escuelas.

