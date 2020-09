En plena clase en línea, entran a robar a casa de joven en Ecuador

Your browser does not support the video tag.

Con el inicio de las clases en línea, muchos han sido los incidentes, situaciones e historias que han quedado grabados a través de las diversas plataformas donde éstas se imparten, aunque la mayoría son momentos chuscos, también hay tristes e incluso otros que generan tensión y miedo.

Este es el caso de una joven que en plena clase a través de Zoom sufrió el robo a su casa, en la ciudad de Ambato, Ecuador; el hecho fue presenciado por su docente y compañeros que rápidamente alertaron a las autoridades para que los delincuentes fueran detenidos.

En redes sociales comenzó a circular la noticia y la grabación que deja ver cómo, de repente, dos hombres con la cara cubierta aparecen detrás de la joven “Majo” para obligarla a callar y cerrar la notebook para evitar seguir siendo grabados.

Varios estudiantes no se percataron del hecho, pero otros alertaron al docente, quien les pidió llamar a la policía, además de pedir más referencias sobre la dirección de la agraviada y el teléfono.

Gracias a la intervención de sus compañeros de clase, cuatro delincuentes fueron detenidos el pasado 5 de septiembre por los hechos.