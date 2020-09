Decomisan metanfetaminas en aeropuerto de CMDX; venían de Holanda

Your browser does not support the video tag.

La Administración General de Aduanas (AGA), en coordinación con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, decomisaron aproximadamente 95 litros de metanfetamina líquida con destino a Holanda en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Durante una inspección de rutina por parte de personal naval junto con un binomio canino, se localizaron 119 piezas de lámparas de lava decorativas que presuntamente contenían metanfetamina ilegal. De acuerdo al reporte, se realizaron exámenes correspondientes a la prueba que se tomó y el resultado que se obtuvo fue Clorhidrato de Metanfetamina.

Asimismo, el pasado 3 de septiembre en la aduana del AICM fue detenida una persona que transportaba frascos de nicotina líquida para cigarros electrónicos, procedente de Los Ángeles, California. La persona detenida y la sustancia fueron puestas a disposición y aseguradas, respectivamente, por las autoridades correspondientes a fin de integrar la carpeta de investigación.

Con estas acciones, Aduanas, la Secretaría de Marina-Armada de México y la Guardia Nacional refrendan su compromiso para reforzar la coordinación en las 49 aduanas del país y combatir la ilegalidad, así como proteger la salud de la población mexicana y la seguridad nacional.