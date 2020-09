Dan prisión a hombre por abusar sexualmente de su hija menor de edad

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Juan Carlos N. de 31 años, por el delito de violación equiparada agravada en contra de su hija de 12 años.

Con base en los antecedentes, el 20 de febrero de 2020 la víctima se encontraba al interior de su recámara en el Infonavit Aparicio, Puebla cuando haciendo uso de la fuerza el imputado la violentó de forma sexual.

Con la denuncia presentada, el agente del Ministerio Público (MP) solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra Juan Carlos N. quien fue capturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y puesto a disposición del Juez de Control.

La Fiscalía de Puebla presentó datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso del imputado por el delito de violación equiparada agravada.

Juan Carlos N., se mantendrá en prisión preventiva como medida cautelar hasta el cierre de la investigación.