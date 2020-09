Tras deslave, SI trabaja en liberación de carretera a Tenango

Your browser does not support the video tag.

Luego de que se registró un deslave en la carretera Zacatlán-San Miguel Tenango en el kilómetro 6+700, la Secretaría de Infraestructura (SI) y el ayuntamiento retiraron la obstrucción y al momento la circulación está abierta a un carril.

Por las precipitaciones pluviales de las últimas horas, en dicho tramo hubo caída de árboles, lodos y rocas, lo que bloqueó la cinta asfáltica dejando incomunicada la zona por algunas horas.

Personal de Supervisión de la Secretaría de Infraestructura mantiene monitoreo en las carreteras estatales; por este motivo, operarios del área de Conservación liberan la vialidad afectada para que el acceso esté abierto en su totalidad a la brevedad posible.

A través del trabajo interinstitucional con la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla, autoridades municipales y de asistencia, la dependencia apoya a los habitantes de la zona afectada.