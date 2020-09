Tras videoescándalo, sale director de penal de Tehuacán y llega Cuautle

Your browser does not support the video tag.

Tras la difusión del video donde reos agreden a recién llegados en el Cereso de Tehuacán, fue nombrado nuevo director del penal Osvaldo Anastasio Cuautle Cielo, quien tomó protesta la noche del pasado jueves, para reemplazar a José Alfredo Osrthon Gutiérrez.

En sesión de Cabildo, regidores avalaron el nombramiento de Cuautle Cielo, la cuarta persona en ocupar el cargo en casi dos años.

El nuevo director asumió el cargo a horas de la destitución de Osrthon Gutiérrez, quien duró unos seis meses en la dirección, y tras una reunión entre el secretario de Seguridad Pública (SSP), Raciel López Salazar, con autoridades del municipio.

Es de mencionar que además del videoescandalo de los reos, el cual está bajo investigación y se presume la complicidad de un custodio, se acusó al exdirector de permitir una fiesta en el área femenil del penal, lo cual rechazó la SSP.

Durante la mencionada sesión, también rindió protesta como nuevo director de Seguridad Pública Gilberto Ávila García, el noveno designado para el cargo en lo que va de la actual administración municipal.

Editado por David Celestino