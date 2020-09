Van por agresores de reos en penal Tehuacán exhibidos en video

Your browser does not support the video tag.

Tras exhibirse en un video cómo reos abusan de dos recién llegados al penal de Tehuacán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) identificó a un custodio municipal como copartícipe, por lo que ya se investiga para fincar responsabilidades.

Por una parte, la SSP aseveró que en el ataque a los reos que apenas habían ingresado, y a quienes compañeros “les dieron la bienvenida” con violencia, un custodio está involucrados, de modo que dio parte a la Contraloría municipal y al Ministerio Público para que inicien las investigaciones y se apliquen sanciones.

“Todos los participantes de la agresión y las víctimas están planamente identificados”, mencionó en sus redes sociales.

En tanto, este martes por la mañana, el gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que los hechos ya son investigados, por lo que pronto se fincarán las responsabilidades correspondientes contra todos los involucrados.

Reportó que dicho material es relativamente reciente y que las personas que en el aparecen sí están en dicho reclusorio; incluso, comentó que el interno agresor está hospitalizado a causa de una enfermedad.

Barbosa Huerta señaló que los reos representan un asunto de “máxima complejidad”, por lo que la SSP los mantiene en permanente revisión.

Muestra de ello, aseveró, es que instruyó un cateo simultáneo en los penales de Ciudad Serdán y Tepexi, en los que participaron la Guardia Nacional, la Policía Estatal y ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE).