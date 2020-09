En evento de Barbosa, exigen cambiar sentido a calle de Tepeaca

Your browser does not support the video tag.

Un grupo de pobladores de Tepeaca protestaron durante la inauguración de la modernización de la avenida Cuauhtémoc en exigencia porque se regresara a los dos sentidos que tenía antes de la obra, evento que fue presidido por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El corte de listón se llevó a cabo como parte del programa por los 500 años de la fundación de dicho municipio, por lo que los trabajos tuvieron un costo de 94 millones 48 mil 363 de pesos, inversión hecha entre el gobierno estatal y el municipal.

Previo al evento y durante el desarrollo del mismo, vecinos llegaron a dónde se realizó el acto protocolario a manifestar su inconformidad debido a antes era bulevar con dos sentidos, pero con la modernización la cambiaron a avenida y solo en un sentido, lo cual afecta a los habitantes y comercios de la zona.

Refirieron que no están en contra de que se haya hecho esta modernización, sino que quieren que se respeten como estaba antes, ya que ahora para entrar si llevan carro deben dar más vuelta, lo cual le han hecho saber al ayuntamiento, pero sin tener respuesta.

Ante esto, el mandatario poblano manifestó que todos los ciudadanos son libres de expresarse, aunque resaltó que la obra que se hizo fue “un gran esfuerzo” de los dos órdenes de gobierno y antes de ejecutarse se analizó cómo iba a quedar.

Tepeaca requiere intervención de seguridad

Por otra parte, durante el evento de la develación de la placa por los 500 años de la fundación del municipio, Barbosa Huerta señaló que Tepeaca requiere atención quirúrgica en los temas de seguridad, aunque no es el centro de la delincuencia en Puebla.

El mandatario manifestó que tienen ubicados a los líderes de grupos criminales a quienes dijo no les tiene miedo, pues muestra de ello es la aprehensión de 2 mil 200 delincuentes en más de un año que va de su administración.

“Sabemos quiénes son dónde andan y cómo están operando sabemos que a este municipio se le ha catalogado en una zona roja por delincuencia pero no es así, porque el trabajo en seguridad estatal se ha reforzado lo que ha permitido que la entidad pasara del quinto lugar al 21 a nivel nacional“, pronunció.

Por su parte, el alcalde del municipio, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sostuvo que los tepeaquences se niegan a ser encasillados dentro del Triángulo Rojo, conocido por el rojo de combustible, por lo que se encuentra trabajando con el estado para disminuir la inseguridad.