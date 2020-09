Your browser does not support the video tag.

El Club Puebla reportó cuatro bajas de cara a la jornada 8, cuando le toca enfrentar a Pumas, luego de que se realizaran la prueba de Covid-19; además, dos personas del staff también dieron positivo.

Así lo dio a conocer la escuadra camotera a través de un comunicado, en cumplimiento a al protocolo de sanidad del torneo Guard1anes 2020.

Además, se detalló que tanto los jugadores como el personal del staff se encuentran en aislamiento y bajo observación médica.