Va a prisión por abusar de su media hermana, que es menor de edad

Durante audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la vinculación a proceso contra Iván N. de 29 años, investigado por atacar de forma sexual a su media hermana menor de edad.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, cuando tenía 14 años de edad el imputado la violentó sexualmente cuando se encontraban solos en su domicilio ubicado en el municipio de Huejotzingo, agresiones que se repitieron hasta que resultó embarazada.

Por los hechos ocurridos, Iván N. fue aprehendido por agentes investigadores y puesto a disposición de la autoridad ministerial por su presunta responsabilidad en el ilícito.

El 24 de agosto de 2020, la Fiscalía de Puebla presentó datos probatorios ante el Juez de Control con los cuales obtuvo la vinculación a proceso del imputado por el delito de violación.

En contra de Iván N. la autoridad judicial también determinó prisión preventiva oficiosa.